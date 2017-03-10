В SOCAR прошла встреча с представителями Абердинской школы бурения и компании Falck Safety Services

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В управлении обучения, образования и сертификации (TTSİ) SOCAR прошла встреча с менеджером Абердинской школы бурения (Шотландия) Томом Доннелли, менеджером компании Falck Safety Services Карен Беллу и исполнительным директором бакинского офиса компании Турханом Мамедзаде.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи начальник TTSİ Фуад Сулейманов рассказал о деятельности управления и обучающих центров, дал информацию о применяемых стандартах и аккредитациях. Он затронул программы подготовки кадров в рамках деловых связей с BP, Bos Shelf и другими компаниями, рассказал о функциональных услугах TTSİ в сертификации по стандартам ISO предприятий и организаций. В ходе встречи подчеркнута значимость тренингов, проводимых за счет внутренних ресурсов при организации Абердинской школы бурения.

Т. Доннелли рассказал о значении тренинга по бурению, проведенного для 29 работников треста комплексных буровых работ в декабре 2015 года и январе 2016-го при организации Абердинской школы бурения в Гобустанском региональном учебном центре: “Этот обучающий курс, а также курс по контролю за скважинами, аккредитованные со стороны Международной ассоциации буровых подрядчиков, имеет практическую значимость не только повышения знаний и умений инженерно-технического состава, но и для самого инструктора”.

Представители Falck Safety Services отметили, что их компания проводит тренинги по спасению персонала в чрезвычайных ситуациях на морских платформах и установках, охране труда, правилам техники безопасности и других специфических темах.