​В следующем году в Баку состоится энергетический симпозиум тюркоязычных стран

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Делегация под руководством генерального секретаря Объединения инженеров и архитекторов тюркского мира, советника министерства энергетики и природных ресурсов Турции Ильяса Демирчи побывала с визитом в министерстве энергетики Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам проведения в Баку в 2016 году Съезда тюркоязычных стран и энергетического симпозиума в рамках данного мероприятия.

Как сообщили в министерстве, проведенные до сегодняшнего дня съезды, наряду с вкладом в интеграцию тюркоязычных стран, оказывают положительное влияние на сотрудничество в различных сферах: "Накануне запланированного на октябрь будущего года съезда есть необходимость в совместных обсуждениях на энергетическую тему, проводимых деятелями науки, предпринимателями и специалистами стран, имеющих общий язык и культуру".

Актуальность спроса на энергию во все времена, а также богатые энергоресурсы Каспийского региона создают необходимость превращения Баку в центр этого диалога.

По этой причине И.Демирчи отметил важность уточнения времени проведения симпозиума и поддержки Азербайджана на этапе подготовительных работ.

Заместитель министра энергетики Натиг Аббасов, отметив совместные стратегические проекты Азербайджана и Турции, сообщил, что основу этого значимого стратегического сотрудничества составляют проекты TANAP, нефтеперерабатывающего завода Star, порта Petlim и инвестиции в компанию Petkim: "Как и во многих сферах, Азербайджан и в энергетическом секторе сотрудничает с другими тюркоязычными государствами, и эти отношения создают благоприятные условия для участия большего количества стран в данном мероприятии".

Достигнуто соглашение по вопросам назначения даты симпозиума и совместной подготовки программы министерством энергетики Азербайджана, министерством энергетики и природных ресурсов Турции и Объединением инженеров и архитекторов тюркского мира.