В ряде районов Баку отключили газ

Для замены непригодного к эксплуатации отсека газопровода с 11:00 на территории Насиминского района приостановлено газоснабжение.

Для замены непригодного к эксплуатации отсека газопровода с 11:00 на территории Насиминского района приостановлено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В связи с этим возникли временные перебои с газоснабжением на улицах Асифа Магеррамова, 20 Января, Мир Джалала, Алы Мустафаева, Джейхуна Салимова, Дж.Мамедкулизаде, на территории 2,3,4 и 5-го микрорайонов, жилмассива Хутор Бинагадинского района, котельных 1, 325, 321, Центрального военного клинического госпиталя и жилого комплекса "Main" на территории Ясамальского района.

"Азеригаз" приносит свои извинения абонентам за причиненные неудобства.