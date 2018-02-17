В прошлом году в Азербайджане на 5% выросли товарные запасы газа

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году товарные запасы газа в Азербайджане составили 22 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в течение года запасы газа формировались на 82,6% за счет добычи, 7,8% - запасов на начало года, 9,6% - импорта.

В 2017 объем товарных запасов газа в Азербайджане на 4,76% превысил показатель 2016 года.

В отчетный период объем товарных запасов газа составил 18,172 млрд кубометров, объем запасов на начало года - 1,716 млрд кубометров, объем импорта - 2,112 млрд кубометров.

45,8% запасов или 10,076 млрд кубометров потреблены внутри страны. Объем внутреннего потребления на 3,26% меньше предыдущего показателя.

В прошлом году 40,3% общего запаса или 8,866 млрд кубометров были экспортированы. В 2017 году объем экспорта превысил показатель 2016 года на 9,9%.

В 2017 произошли потери в объеме 3,5 % или 770 млн кубометров, 10,4% или 2,288 млрд кубометров остались в качестве резерва на 1 января 2018 года.

В прошлом году объем потери газа уменьшился на 3,5%. Остаточный резерв на начало этого года на 33% превысил аналогичный показатель прошлого года.