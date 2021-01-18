О нас
Report Georgia
Аудио новости

В прошлом году SOCAR экспортировал за рубеж 17,9 млн тонн сырой нефти

В прошлом году SOCAR экспортировал за рубеж 17,9 млн тонн сырой нефти Вместе с объемами добываемой за счет собственных возможностей нефти экспортирует и долю, принадлежащую азербайджанскому государству и SOCAR
Энергетика
18 января 2021 г. 13:10
В прошлом году SOCAR экспортировал за рубеж 17,9 млн тонн сырой нефти

В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала на внешние рынки 17,9 млн тонн сырой нефти.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отмечается, что вместе с объемами добываемой за счет собственных возможностей нефти экспортирует и долю, принадлежащую азербайджанскому государству и SOCAR, добываемую действующими в стране консорциумами международных компаний.

Всего за год в стране было потреблено 12 млрд кубометров природного газа. Экспорт азербайджанского природного газа увеличился на 16%, до 13,4 млрд кубометров. В 2020 году природный газ из Азербайджана был экспортирован на рынки Турции и Грузии, а в последний день года впервые начал экспортироваться на европейский рынок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il SOCAR xaricə 17,9 milyon ton xam neft ixrac edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi