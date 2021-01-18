В прошлом году SOCAR экспортировал за рубеж 17,9 млн тонн сырой нефти

Вместе с объемами добываемой за счет собственных возможностей нефти экспортирует и долю, принадлежащую азербайджанскому государству и SOCAR

В 2020 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала на внешние рынки 17,9 млн тонн сырой нефти.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отмечается, что вместе с объемами добываемой за счет собственных возможностей нефти экспортирует и долю, принадлежащую азербайджанскому государству и SOCAR, добываемую действующими в стране консорциумами международных компаний.

Всего за год в стране было потреблено 12 млрд кубометров природного газа. Экспорт азербайджанского природного газа увеличился на 16%, до 13,4 млрд кубометров. В 2020 году природный газ из Азербайджана был экспортирован на рынки Турции и Грузии, а в последний день года впервые начал экспортироваться на европейский рынок.