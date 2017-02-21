В прошлом году с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 31,1 млн тонн нефти

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто более 230 млн баррелей (31,1 млн тонн) нефти.

Как передает Report, об этом сообщает оператор блока месторождений – компания BP-Azerbaijan.

В прошлом году добыча нефти с АЧГ сократилась на 0,64% по сравнению с 2015 годом.

Отмечается, что за отчетный год среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (54 000), "Центральный Азери" (144 000), "Западный Азери" (114 000), "Восточный Азери" (72 000), "Глубоководный Гюнешли" (126 000) и "Западный Чираг" (120 000) составила 630 тыс. баррелей.

"В рамках годовой программы в 2016 году дважды успешно проведены профилактические работы – в сентябре на платформе "Глубоководный Гюнешли" и в ноябре на платформе "Восточный Азери". Согласно плану, добыча на платформе "Глубоководный Гюнешли" была приостановлена на 11 дней, на платформе "Восточный Азери" - на 12 дней для более эффективного проведения профилактических работ, инспекции и проектных работ. Эти работы направлены на осуществление безопасной, надежной и не наносящей вред окружающей среде эксплуатации платформы и своевременно завершены ", - говорится в информации.

По информации, к концу 2016 года на АЧГ в целом эксплуатировались 100 нефтяные, 49 газовых и водных инжекторных скважин. Пять из них по показателям на конец года вошли в ряд 10 наиболее продуктивных скважин BP во всем мире.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).