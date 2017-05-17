В первом квартале года в Азербайджане потреблено 293 тыс. тонны автобензина

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В январе-марте 2017 года объем потребления основных видов нефтепродуктов в Азербайджане составил 1 040,8 тыс. тонны.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 6,5% меньше соответствующего показателя 2016 года.

В структуре потребления 30,3% пришлось на долю мазутного топлива, 28,1% - автомобильного бензина, 26,4% - дизтоплива, 5,1% - бензина для нефтехимии, 3,7% - сжиженного газа, 2,8% - керосина для авиации и пр., 1,7% - нефтяного битума, 0,8% - смазочных масел, 1,1% - иных нефтепродуктов.

За первый квартал потреблено 293 тыс. тонны автомобильного бензина, 274,5 тыс. тонны дизтоплива, 315,2 тыс. тонны мазутного топлива, 52,9 тыс. тонны бензина для нефтехимии, 29,1 тыс. тонны керосина для авиации и пр., 17,3 тыс. тонн нефтяного битума, 38,8 тыс. тонн сжиженного газа, 8,3 тыс. тонн смазочных масел, 11,7 тыс. тонн иных нефтепродуктов.

Потребление автомобильного бензина в годовом исчислении сократилось на 5,4%, керосина для авиации и пр. – 15,7%, нефтяного битума – 11,7%, сжиженного газа – 1%, смазочных масел – 5,7%. В то же время объем потребления дизтоплива вырос на 2,1%, бензина для нефтехимии – 22,5%, прочих видов нефтепродуктов - 48,1%.