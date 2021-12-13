В ноябре ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 589 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в ноябре этого года составила 708,4 тыс. баррелей. Из них 588,9 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 119,5 тыс. баррелей - конденсат.
Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.
В рамках соглашения, принятого на 21-м заседании министров стран ОПЕК+, ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в ноябре увеличилась еще на 7 тыс. баррелей, до 647 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению составило 71 тыс. баррелей.
На 22-м заседании министров обязательство Азербайджана по сокращению добычи в декабре установлено в объеме 64 тысячи баррелей в сутки. Это позволяет производить на 7 тыс. баррелей больше сырой нефти по сравнению с прошлым месяцем, то есть 654 тыс. баррелей в сутки.