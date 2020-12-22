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В Норвегии открыто крупное нефтяное месторождение

В Норвегии открыто крупное нефтяное месторождение Это второе открытие, сделанное ConocoPhillips в Норвежском море за последние два месяца
Энергетика
22 декабря 2020 г. 15:36
В Норвегии открыто крупное нефтяное месторождение

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips обнаружила новые залежи черного золота в Норвежском море к северу от месторождения Хайдрун.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на сообщение Норвежского нефтяного директората (NPD).

По оценкам NPD, это открытие содержит от 76 до 201 млн баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента и может быть освоено с использованием существующей в данном районе инфраструктуры.

ConocoPhillips владеет 80-процентной долей в лицензии, по которой была пробурена скважина. Частная компания Pandion Energy владеет оставшимися 20%.

Это второе открытие, сделанное ConocoPhillips в Норвежском море за последние два месяца. В ноябре американская фирма обнаружила природный газ к юго-западу от месторождения Скарв.

Как сообщалось ранее, инвестиции в добычу нефти и газа на шельфе Норвегии в следующем году сократятся на 4,2% по сравнению с 2020 годом и составят 20,5 млрд долларов США. В начале года показатель прогнозировался на уровне 18,4 млрд долларов США.

По итогам ноября Норвегия увеличила добычу углеводородов на 8% — до 2,026 млн баррелей в сутки.

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