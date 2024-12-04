В некоторых частях Ясамальского и Хазарского районов возникнут ограничения в подаче газа

Сегодня в Ясамальском районе Баку, а завтра в некоторых частях Хазарского района будет временно прекращено газоснабжение.

Сегодня в Ясамальском районе Баку, а завтра в некоторых частях Хазарского района будет временно прекращено газоснабжение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с работами по устранению утечки газа на подземном газопроводе на Тбилисском проспекте сегодня с 23:00 и до полного завершения работ будет прекращено газоснабжение в части Ясамальского района Баку.

Завтра с 10:00 в жилом массиве "Маяк баглары" в поселке Шувялан Хазарского района возникнут ограничения в подаче газа в связи с подключением нового газопровода к сети.