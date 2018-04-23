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    В министерстве энергетики произведено новое назначение

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов назначил Рауфа Зейналова своим новым помощником.

    Как сообщает Report, ранее Рауф Зейналов возглавлял отдел инвестиций и управления проектами Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

    Следует отметить, что в результате структурных реформ в министерстве энергетики должность советника министра была упразднена, а вместо нее введена должность помощника министра. Прежний советник министра, а также бывший замдиректора Сумгайытского химико-промышленного парка Заур Мамедов назначен главой аппарата ведомства.

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