В министерстве энергетики произведено новое назначение

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов назначил Рауфа Зейналова своим новым помощником.

Как сообщает Report, ранее Рауф Зейналов возглавлял отдел инвестиций и управления проектами Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

Следует отметить, что в результате структурных реформ в министерстве энергетики должность советника министра была упразднена, а вместо нее введена должность помощника министра. Прежний советник министра, а также бывший замдиректора Сумгайытского химико-промышленного парка Заур Мамедов назначен главой аппарата ведомства.