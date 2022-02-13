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В МИД Италии подчеркнули важность TAP

В МИД Италии подчеркнули важность TAP Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Азербайджана, Алжира и Туркменистана.
Энергетика
13 февраля 2022 г. 16:55
В МИД Италии подчеркнули важность TAP

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Азербайджана, Алжира и Туркменистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.

"Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту. Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий. Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами", - заявил замглавы МИД Италии.

По словам замминистра, таким партнером является Алжир, а для диверсификации источников важен Трансадриатический газопровод (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа.

Благодаря ему, отметил Ди Стефано, удалось немного сдержать повышение цен на энергоресурсы для населения.

Ди Стефано подтвердил, что Италия рассчитывает на увеличение мощности TAP до 10 миллиардов кубометров природного газа.

"Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море", - заявил замминистра. Вместе с тем, он подчеркнул, что Каспийское море входит в "российскую зону влияния", и строительство газопровода по его дну " не зависит от нас".

"Но у Туркменистана есть одно из самых крупных месторождений в мире, и мы как Европа должны сыграть в эту игру, в том числе потому, что Индия и Китай повышают уровень потребления: если мы сегодня не снабдим себя ресурсами, мы рискуем заполучить все более и более сложные зимы", - сказал Ди Стефано.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Xarici İşlər Nazirliyi TAP-ın ölkə üçün əhəmiyyətini açıqlayıb

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