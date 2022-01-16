О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ливии добыча нефти вернулась к отметке 1,2 млн баррелей в сутки

В Ливии добыча нефти вернулась к отметке 1,2 млн баррелей в сутки Объем нефтедобычи в Ливии увеличился до 1,2 млн баррелей в сутки.
Энергетика
16 января 2022 г. 15:33
В Ливии добыча нефти вернулась к отметке 1,2 млн баррелей в сутки

Объем нефтедобычи в Ливии увеличился до 1,2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) страны.

"Общий объем добычи нефти в Ливии вырос до 1,2 млн баррелей в сутки с 1,045 млн баррелей в минувшую пятницу", - указали в компании.

11 января NOC объявила об отмене состояния форс-мажора в отношении экспорта нефти с месторождений Эль-Филь, Эль-Вафа и Эль-Хамада, а также крупнейшего Эш-Шарара. За три недели до этого работа на них была приостановлена после того, как нефтяные поля блокировали сотрудники так называемых формирований по охране нефтяных объектов (Petroleum Facilities Guards). Это привело к тому, что страна ежедневно теряла более 300 тыс. из обычно добываемых 1,2 млн баррелей.

Эш-Шарара находится под управлением Akakus Oil Operations - совместного предприятия NOC и группы европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total. От его работы в плане электроснабжения зависит функционирование НПЗ в Эз-Завии, а также другого, меньшего по размеру месторождения Эль-Филь, которое управляется NOC и итальянской Eni.

Ранее отмечалось, что месторождения были разблокированы после успешных переговоров сотрудников Petroleum Facilities Guards с властями, которые пообещали выполнить их требования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию
15 января 2022 г. 16:40
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
12 января 2022 г. 17:03
Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих
Армяне дорого заплатили за провокацию в Кельбаджаре: уничтожено 2 вражеских поста и 8 военнослужащих
11 января 2022 г. 22:55
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине
12 января 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi