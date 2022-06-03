В Италии электричество подорожало за год более чем на 70%, газ - на 66%

Цены на электроэнергию в Италии за год выросли на 73,5%, газ подорожал на 66,3%.

Цены на электроэнергию в Италии за год выросли на 73,5%, газ подорожал на 66,3%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют результаты исследования национального объединения потребителей Assoutenti.

Отмечается, что в ходе исследования были сопоставлены тарифы и цены на основные товары и услуги за май и аналогичный период прошлого года.

Сильнее всего подорожали авиабилеты на международные направления — на 103,3%. При этом перелеты внутри Италии выросли в цене на 21,4%.

Среди продовольственных товаров рекордное подорожание показали растительное и сливочное масло — на 70,2% и 22,6% соответственно. Кроме того, выросли цены на муку (+18,6%)

"Ситуация с ценами в Италии буквально вышла из-под контроля, и чтобы найти такую высокую инфляцию, необходимо вернуться на 36 лет назад, — заявил президент Assoutenti Фурио Труцци.

По его словам, семья из четырех человек в этом году стала тратить примерно на 2 753 евро в год больше. При этом расходы только на еду выросли на 562 евро в год.

На фоне этой ситуации объединение вновь призвало итальянцев к массовым протестам 10 июня.