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В I квартале текущего года в Минэнерго поступило 1 006 обращений

В I квартале текущего года в Минэнерго поступило 1 006 обращений В I квартале 2022 года в Колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 1 006 звонков.
Энергетика
8 апреля 2022 г. 13:38
В I квартале текущего года в Минэнерго поступило 1 006 обращений

В I квартале 2022 года в Колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 1 006 звонков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

783 обращения были связаны с электро-, тепло- и газоснабжением, 62 - установкой счетчиков, 116 - другими вопросами.

Все обращения были оперативно рассмотрены, направлены в соответствующие структурные подразделения министерства или подведомственные структуры, обратившиеся лица были проинформированы о результатах.

Обращения граждан принимаются через Колл-центр "974", "горячую линию" (012) 598-16-55, на сайте minenergy.gov.az и по электронной почте [email protected]

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin I rübündə Energetika Nazirliyinə 1 006 müraciət daxil olub

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