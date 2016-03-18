В Грузии пресечена попытка хищения нефти из трубопровода Баку-Супса

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции на 82-ом км нефтепровода Баку-Супса, расположенного у сел Цилкани и Мухрани (регион Мцхета-Мтианети, Восточная Грузия) обнаружили яму, предназначенную для незаконного присвоения нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, яма злоумышленникам понадобилась для того, чтобы к основной магистрали нефтепровода Баку-Супса прикрепить трубу и с ее помощью выкачивать нефть, уверены в МВД Грузии.

Там же были обнаружены генератор, сварочный аппарат, мешки, трубы и другие предметы. Все они изъяты в качестве вещественных доказательств. Задержанных нет.

Отметим, что нефтепровод Баку-Супса был запущен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года для поставок на мировой рынок нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", расположенном в азербайджанском секторе Каспия. Пропускная способность трубопровода составляет примерно 7 млн. тонн нефти в год.