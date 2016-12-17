В Государственной морской администрации создан штаб в связи с аварией в Каспийском море

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в целях ускорения поисков нефтяников, пропавших без вести, и расширения территории поисков, а также усиления координации между государственными структурами, привлеченными к этим работам, в министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось собрание при участии руководящих лиц министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении этих структур.

На собрании было принято решение о создании штаба в Национальном центре управления движением кораблей Государственной морской администрации.

Общественность будет периодически проинформирована о мероприятиях, проводимых штабом.