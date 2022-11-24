В Германии обсуждают 33%-й налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Власти Германии рассматривают возможность введения дополнительного 33%-го налога для нефтегазовых компаний, получивших в этом году чрезмерные прибыли из-за роста цен на энергоносители.

Власти Германии рассматривают возможность введения дополнительного 33%-го налога для нефтегазовых компаний, получивших в этом году чрезмерные прибыли из-за роста цен на энергоносители.

Как передает Report, об пишет Die Welt со ссылкой на источники.

Речь идет о нефтяных, газовых и угольных компаниях, прибыль которых в нынешнем году более чем на 20% превысила среднюю прибыль в 2018-2021 годах. Сообщается, что налог может быть введен в конце этого года.

Во вторник Reuters сообщало о том, что правительство Германии подготовило план, предусматривающий ограничение верхней границы цен на газ для потребителей с января следующего года. Тем самым около 80% потребления энергии домохозяйствами и мелким бизнесом будет оплачиваться по таким льготным тарифам. Для финансирования этой программы власти Германии собираются обложить дополнительным налогом компании, получающие чрезмерную прибыль из-за роста цен в электроэнергетике. Такой налог будет взиматься с прибыли, полученной с сентября текущего года как минимум до июня 2023 года.