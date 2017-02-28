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    В "Газпроме" заявили, что Европа остается приоритетным рынком экспорта газа

    В 2016 году доля газа Газпрома на рынке Европы выросла до 34%

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Европа была и остается приоритетным рынком для экспорта газа "Газпрома".

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

    "Европа была, есть и остается приоритетным рынком для "Газпрома", — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

    В 2016 году доля газа "Газпрома" на рынке Европы выросла до 34% с 31% в 2015 году. "Наша позиция останется стабильной в течение ближайших месяцев", — сказал Медведев.

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