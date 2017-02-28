В "Газпроме" заявили, что Европа остается приоритетным рынком экспорта газа

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Европа была и остается приоритетным рынком для экспорта газа "Газпрома".

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"Европа была, есть и остается приоритетным рынком для "Газпрома", — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

В 2016 году доля газа "Газпрома" на рынке Европы выросла до 34% с 31% в 2015 году. "Наша позиция останется стабильной в течение ближайших месяцев", — сказал Медведев.