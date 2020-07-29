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В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году

В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году Цена нефти марки Brent в 2021 году может вырасти до около 45 долларов США за баррель в среднем по году, а в 2022 году - до 53 долларов США за баррель
Энергетика
29 июля 2020 г. 13:47
В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году

Цена нефти марки Brent в 2021 году может вырасти до около 45 долларов США за баррель в среднем по году, а в 2022 году - до 53 долларов США за баррель. В 2020 года она составит около 45 долларов США, а после 2022 года - будет находиться на уровне 55 долларов США. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится исследовании Fitch Ratings, где представлен базовый сценарий развития рынка.

Согласно их данным, цена американской нефти WTI будет продаваться на 3 доллара за баррель дешевле Brent в каждом из годов, то есть в 2021 году ее стоимость составит 50 долларов США за баррель.

Fitch отмечает, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

"Мы ожидаем, что ОПЕК+ продолжит периодически корректировать двухлетнее соглашение, достигнутое в апреле 2020 года, чтобы избежать большого профицита добычи или дефицита, что поддерживает наши ожидания постепенного восстановления цен на нефть", - говорится в исследовании.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch”: Neftin qiyməti artacaq

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