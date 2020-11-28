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В Европе создали коалицию по возобновляемому водороду

В Европе создали коалицию по возобновляемому водороду Инвестиционная возможность возобновляемого водорода оценивается в 550-700 млрд евро
Энергетика
28 ноября 2020 г. 17:40
В Европе создали коалицию по возобновляемому водороду

Европейские ассоциации солнечной и ветровой энергетики SolarPower Europe и WindEurope создали Коалицию по возобновляемому водороду (Renewable Hydrogen Coalition).

Как передает Report, новая коалиция будет поддерживать и ускорять внедрение возобновляемых водородных технологий в Европе.

Создатели Коалиции представили новое исследование. Оно показывает, что производство и потребление возобновляемого водорода в Европе может расти гораздо быстрее, чем предполагают текущие стратегии.

Новая организация призвана построить высокоуровневую сеть новаторов, предпринимателей и корпоративных лидеров из быстрорастущего сообщества возобновляемого водорода, включая промышленных потребителей.

Амбиции Коалиции базируются на исследовании, которое подготовила консалтинговая компания Material Economics. Она специализируется на инновациях в области экологически чистой энергии и перехода на энергоносители.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что Европа могла бы коммерциализировать возобновляемый водород быстрее, чем предполагают текущие стратегии.

Авторы считают, что в европейской экономике существует значительный "скрытый спрос" на экологически чистый водород, объём которого в ближайшей перспективе оценивается в 540 ТВт/ч, а в среднесрочной в 1200-1400 ТВт/ч.

Согласно исследованию, возобновляемый водород представляет собой значительную инвестиционную возможность в размере 550-700 млрд евро с потенциалом снижения выбросов в размере 450-550 Мт CO2 (или 10% годовых выбросов в Европе).

Европе необходимо действовать быстро и масштабно в четырех ключевых областях: создать ведущие рынки (например, экологически чистых удобрений и стали), мобилизовать крупные инвестиции (особенно в возобновляемые источники энергии, поскольку, вероятно, потребуется более 280 ГВт выделенных мощностей). А также ускорить внедрение инноваций от исследований, находящихся на ранних стадиях с помощью демонстрационных проектов, внедрить соответствующие стандарты.

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