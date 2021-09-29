В Европарламенте хотят прекратить финансирование проектов в области газа

Евросоюз должен прекратить финансирование из общего бюджета трансграничных проектов в области газа.

Евросоюз должен прекратить финансирование из общего бюджета трансграничных проектов в области газа.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом говорится в релизе Европарламента по заседанию комитета по промышленности, исследованиям и энергетике.

"Депутаты поддержали финансирование развития водородной инфраструктуры, такой как электролизеры, а также инфраструктуры по улавливанию и хранению углерода. Проекты, основанные на природном газе, больше не будут иметь права на финансирование ЕС", - указано в документе.

Такое мнение депутатов соответствует общей тенденции по финансированию структурами ЕС энергетических проектов. К примеру, Европейский инвестиционный банк в 2019 году принял стратегию, согласной которой банк с конца 2021 года не будет рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива.

Профильный комитет ЕП во вторник утвердил свою позицию по критериям и методологии отбора трансграничных энергетических проектов, представляющих общий интерес для Евросоюза, поясняется в релизе Европарламента. В союзе такие проекты называют PCI, они имеют право на получение средств из общего бюджета ЕС.