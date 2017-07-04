В Евлах-Агджабединской впадине проводятся комплексные разведочные геофизические работы

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ По заказу ПО “Азнефть” производственным подразделением геофизразведки Управления геофизики и геологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжаются комплексные разведочные геофизические работы по региональным профилям в Евлах-Агджабединской впадине.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе работ, проводимых с целью регионального отслеживания мезокайнозойских впадин и изучения толщины разновозрастных впадинных отложений, по четырем профилям в нефтегазоносном районе планируется провести 2D сейсморазведку протяженностью 312 линейных км и гравиметрические и магнитометрические исследования каждое протяженностью 340 линейных км. Работы стартовали в апреле этого года.

В настоящее время выполнено 176 линейных км 2D сейсморазведочных, 235 линейных км гравиметрических и 245 линейных км магнитометрических работ.