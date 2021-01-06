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В этом году добыча нефти в "Нефтчале" и "Сальяне" вырастет почти на 5%

В этом году добыча нефти в "Нефтчале" и "Сальяне" вырастет почти на 5% В 2021 году прогнозируется добыча 0,22 млн баррелей нефти с нефтяных месторождений "Нефтчала", "Хылы" и "Дюровдаг-Бабазенен"
Энергетика
6 января 2021 г. 16:03
В этом году добыча нефти в Нефтчале и Сальяне вырастет почти на 5%

В 2021 году прогнозируется добыча 0,22 млн баррелей нефти с нефтяных месторождений "Нефтчала", "Хылы" и "Дюровдаг-Бабазенен".

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год.

Согласно информации, в 2020 году с месторождения прогнозировалась добыча 0,21 млн баррелей нефти, что на 4,8% меньше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 0,23 млн баррелей, что на 4,34% больше прогнозного показателя текущего года.

Соглашение о реабилитации, разработке и распределении долей добычи с блока, включающего нефтяные месторождения "Нефтчала", "Дюровдаг-Бабазенен", а также юго-западный склон Муганской моноклинали, было подписано между SOCAR, Global Energy и совместной нефтяной компанией SOCAR. Оператором выступает Neftechala Operating Company. Соглашение вступило в силу 5 октября 2009 года. Контрактная площадь составляет 2707,7 кв. км.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Neftçala və Salyanda neft hasilatı 5 %-dək artacaq

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