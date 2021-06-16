О нас
Report Georgia
Аудио новости

В этом году Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 13%

В этом году Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 13% За январь-май текущего года Азербайджан, cогласно данным таможенных деклараций, экспортировал 11 млн 921 тыс. 162,88 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Энергетика
16 июня 2021 г. 11:27
В этом году Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 13%

За январь-май текущего года Азербайджан, cогласно данным таможенных деклараций, экспортировал 11 млн 921 тыс. 162,88 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за последние пять месяцев стоимость экспорта сырой нефти из Азербайджана составила 4 млрд 927 млн 241,27 тыс. долларов США.

Объем экспортируемой сырой нефти за январь-май текущего года сократился на 13,4%, а стоимость на 2,84%.

За пять месяцев этого года доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана составила 66,34%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan sees over 13% decline in oil export
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan neft ixracını 13 %-dən çox azaldıb

Экслюзивные новости

Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме
15 июня 2021 г. 09:49
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Российские компании готовы принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
11 июня 2021 г. 12:56
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
Азербайджано-российский вертолетный сервисный центр планируется открыть в конце года
11 июня 2021 г. 12:29
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi