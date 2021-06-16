В этом году Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 13%

В этом году Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 13%

За январь-май текущего года Азербайджан, cогласно данным таможенных деклараций, экспортировал 11 млн 921 тыс. 162,88 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

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За январь-май текущего года Азербайджан, cогласно данным таможенных деклараций, экспортировал 11 млн 921 тыс. 162,88 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета. Согласно информации, за последние пять месяцев стоимость экспорта сырой нефти из Азербайджана составила 4 млрд 927 млн 241,27 тыс. долларов США. Объем экспортируемой сырой нефти за январь-май текущего года сократился на 13,4%, а стоимость на 2,84%. За пять месяцев этого года доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана составила 66,34%. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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