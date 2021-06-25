В этом году Азербайджан экспортировал около 12 млн тонн нефти

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 11,8 млн. тонн нефти (вместе с конденсатом).

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 11,8 млн. тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Из них более 11,1 млн тонн приходится на долю консорциума, а 653,8 тыс. тонн - на долю Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Экспортные поставки нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года составили около 798 тыс. тонн (спад на 6,3%).