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В этом году Азербайджан экспортировал около 12 млн тонн нефти

В этом году Азербайджан экспортировал около 12 млн тонн нефти В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 11,8 млн. тонн нефти (вместе с конденсатом).
Энергетика
25 июня 2021 г. 14:18
В этом году Азербайджан экспортировал около 12 млн тонн нефти

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал около 11,8 млн. тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Из них более 11,1 млн тонн приходится на долю консорциума, а 653,8 тыс. тонн - на долю Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Экспортные поставки нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года составили около 798 тыс. тонн (спад на 6,3%).

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Версия на английском языке Azerbaijan exports about 12 million tons of oil
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan 12 mln tona yaxın neft ixrac edib

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