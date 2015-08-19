Вьетнам готов вложить в развитие нефтегазового шельфа Каспийского моря 300 млн. долларов

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Вьетнам и Дагестан договорились о развитии нефтегазового шельфа Каспийского моря. Вьетнам готов вложить в проект от 150 до 300 млн. долларов США. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации главы и правительства Дагестана.

"Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов встретился сегодня с представителями государственной корпорации нефти и газа республики Вьетнам - КНГ "Петровьетнам" во главе с господином Нгуент Тран Пхонгом. Стороны более детально и глубоко изучили перспективы развития нефтегазового сектора шельфа Каспия. Предварительная договоренность о вложении средств в проект (150-300 млн. долларов) была достигнута во время встречи главы Дагестана Рамазана Абдулатипова с президентом зарубежной госкорпорации", - заявили в ведомстве, отметив, что, Гамидов, подтвердил, готовность оказания всемерного содействия партнерам в реализации перспективного проекта.

Ранее Рамазан Абдулатипов на встрече с президентом и генеральным директором КНГ "Петровьетнам" Нгуен Куок Кхань обсудил перспективы сотрудничества госкорпорации с ОАО "Государственная нефтегазовая компания Республики Дагестан" в области освоения участков недр шельфа Каспийского моря, прилегающего к Дагестану, - "Избербашский блок-2" и "Сулакский блок-4".