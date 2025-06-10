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В Брюсселе пройдет очередной раунд Энергетического диалога ЕС-Азербайджан 

В Брюсселе пройдет очередной раунд Энергетического диалога ЕС-Азербайджан  В Брюсселе пройдет очередной раунд Энергетического диалога ЕС-Азербайджан 
Энергетика
10 июня 2025 г. 11:24
В Брюсселе пройдет очередной раунд Энергетического диалога ЕС-Азербайджан 

Сегодня в Брюсселе стартует "Европейская неделя устойчивой энергии 2025" (EUSEW2025), на которой будут обсуждаться вопросы достижения справедливого и конкурентного зеленого перехода.

Как сообщает европейское бюро Report, всю неделю в европейской политической столице при организации Еврокомиссии будут проходить различные мероприятия, в том числе 10-ая ежегодная Глобальная конференция Международного энергетического агентства (МЭА) по энергоэффективности.

В числе участников конференции и азербайджанская делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым. Министр также выступит с речью на конференции.

Кроме того, на этой неделе министр Шахбазов и комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен встретятся в рамках очередного раунда Энергетического диалога ЕС-Азербайджан, традиционно ставшего продолжением встречи в Баку в рамках Консультативных советов по ЮКГ и зеленой энергии.

На встрече будут подведены итоги сотрудничества в области энергетики между ЕС и Азербайджаном и обсудят вопросы его дальнейшего развития, а также перехода к чистой энергии, включая политику в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и выбросов метана.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Aİ-Azərbaycan Enerji Dialoqunun növbəti mərhələsi keçiriləcək
Версия на английском языке Next round of EU-Azerbaijan energy dialogue to be held in Brussels

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