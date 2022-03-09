В Баку строится новая электрическая подстанция

ОАО "Азерэнержи" строит в Баку новую 220-киловольтную подстанцию системного значения.

ОАО "Азерэнержи" строит в Баку новую 220-киловольтную подстанцию системного значения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Таким образом, количество подстанций мощностью 220 кВ, имеющих непосредственное значение в электроснабжении столицы, достигнет семи.

Так, одна из старейших подстанций "Гала" 110/35/6 кВ, построенная в 1932 году и завершившая срок эксплуатации, демонтирована и отстраивается заново с переводом на новый класс напряжения 220/110/35/6. Общая мощность подстанции повысилась с 150 до 550 мегавольт-ампер. На цифровой подстанции строится новый центр управления.

Для соединения подстанции с передающей сетью напряжением 220 киловольт предусмотрено подключение воздушных линий "Говсан-3" и "Забрат-4" напряжением 220 киловольт.