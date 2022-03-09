О нас
Аудио новости

В Баку строится новая электрическая подстанция

В Баку строится новая электрическая подстанция ОАО "Азерэнержи" строит в Баку новую 220-киловольтную подстанцию системного значения.
Энергетика
9 марта 2022 г. 11:20
В Баку строится новая электрическая подстанция

ОАО "Азерэнержи" строит в Баку новую 220-киловольтную подстанцию системного значения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Таким образом, количество подстанций мощностью 220 кВ, имеющих непосредственное значение в электроснабжении столицы, достигнет семи.

Так, одна из старейших подстанций "Гала" 110/35/6 кВ, построенная в 1932 году и завершившая срок эксплуатации, демонтирована и отстраивается заново с переводом на новый класс напряжения 220/110/35/6. Общая мощность подстанции повысилась с 150 до 550 мегавольт-ампер. На цифровой подстанции строится новый центр управления.

Для соединения подстанции с передающей сетью напряжением 220 киловольт предусмотрено подключение воздушных линий "Говсан-3" и "Забрат-4" напряжением 220 киловольт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yeni elektrik yarımstansiyası tikilir

Другие новости из категории

Стоимость газа в Европе в ходе торгов снизилась на 14%
Стоимость газа в Европе в ходе торгов снизилась на 14%
9 марта 2022 г. 12:00
Конгресс США перенес рассмотрение проекта закона по запрету импорта нефти из РФ
Конгресс США перенес рассмотрение проекта закона по запрету импорта нефти из РФ
9 марта 2022 г. 10:49
Баркиндо: В ОПЕК не наблюдают нехватки предложений на рынке нефти
Баркиндо: В ОПЕК не наблюдают нехватки предложений на рынке нефти
9 марта 2022 г. 10:20
Цена азербайджанской нефти достигла 136 долларов
Цена азербайджанской нефти достигла 136 долларов
9 марта 2022 г. 10:15
Стоимость нефти подорожала на опасениях за поставки
Стоимость нефти подорожала на опасениях за поставки
9 марта 2022 г. 10:08
Уровень запасов газа в хранилищах Франции опустился ниже 20%
Уровень запасов газа в хранилищах Франции опустился ниже 20%
9 марта 2022 г. 03:56
Британия откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из России
Британия откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из России
8 марта 2022 г. 21:15
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа
8 марта 2022 г. 20:29
ЕК намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время
ЕК намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время
8 марта 2022 г. 20:16
Цены на бензин в США преодолели исторический максимум
Цены на бензин в США преодолели исторический максимум
8 марта 2022 г. 19:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi