​В Баку проходит мероприятие Energy Forward

Впервые в Баку компания Baker Hughes проводит конференцию Energy Forward, на которой собираются специалисты и технические эксперты для обсуждения ключевых тенденций, влияющих на производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Как сообщает Report, в программу мероприятия входят пленарные заседания, на которых ведущие эксперты региональных и мировых компаний будут обсуждать изменения в нефтегазовом секторе Каспийского бассейна и других частях мира, технические сессии, посвященные цифровым трансформациям, современным интервенциям, интеллектуальному бурению, мониторингу ситуации и усовершенствованному управлению коррозией, нефтедобывающему оборудованию и т.д.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев выступит с речью в стратегической части конференции. Далее на пленарной сессии выступят региональный директор BP Гари Джонс, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и вице-президент Baker Hughes по цифровым решениям Рами Гасем.

Baker Hughes впервые в Азербайджане проведет выставку новейших технологий, на которой представители страны Каспийского региона получат возможность ознакомиться с последними инновациями и передовыми технологиями, включая искусственный интеллект, периферийные вычисления (edge computing).

На мероприятии также будет продемонстрирован подход Baker Hughes к будущему подводных технологий - Subsea Connect, а также передовая нефтедобывающая технология.

Energy Forward собрал более 250 представителей ключевых нефтегазовых компаний по всему миру.