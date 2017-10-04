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    В Баку и на Абшероне отмечаются перебои в электроснабжении

    По словам Мустафаева, перебои чаще всего происходят в районах с частными домами© Report

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В некоторых селах и поселках Баку и Абшеронского района возникли перебои в электроснабжении. Как сообщает Report, перебои отмечаются в основном в поселках Масазыр, Сарай Абшеронского района, некоторых селах и поселке Говсан Сураханского района.

    Как сообщил Report пресс-секретарь ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, перебои в подаче электроэнергии связаны с сильным ветром и продолжительными осадками: "С ночи наши работники и техника устраняют проблемы на местах. На многих территориях подача электроэнергии абонентам возобновлена. В ближайшие часы мы восстановим электроснабжение на оставшихся территориях".

    По словам Мустафаева, перебои чаще всего происходят в районах с частными домами: "Количество звонков в колл-центры в этом году сократилось по сравнению с прошлым годом. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, обращения абонентов мизерные".

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