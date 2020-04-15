В Азербайджане продлен отопительный сезон

Обеспечение граждан Азербайджана необходимыми коммунальными услугами на время социальной изоляции в период особого карантинного режима является одной из важнейших задач.

Как сообщает Report, что об этом говорится в заявлении ОАО "Азеристиликтеджхизат".

В связи с этим Министерство энергетики и ОАО “Азеристиликтеджхизат” проанализировали данные Министерства экологии и природных ресурсов о прогнозе погоды, подготовили предложения по срокам отопительного сезона и предоставили необходимую информацию Кабмину.

По поручению премьер-министра было принято решение о продлении отопительного сезона на территории страны до 25 апреля, в связи с чем ОАО "Азеристиликтеджхизат" предприняты все необходимые меры.

По всем возникающим вопросам граждан просят обращаться в колл-центр 956, по электронной почте или странице Facebook ОАО "Азеристиликтеджхизат".