В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности зданий
- 18 сентября, 2025
- 11:19
В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности новых, реконструируемых жилых и нежилых зданий.
Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о поправках в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".
Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
Согласно законопроекту, исключение составляют здания (строения), включенные в список недвижимых памятников истории и культуры мирового, национального и местного значения в соответствии с законом "Об охране памятников истории и культуры", вспомогательные и временные постройки, теплицы и складские помещения, производственные здания, частные жилые дома, строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением статьи 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса АР.
Паспортизация станет обязательной для новых зданий и не будет распространяться на уже эксплуатируемые здания.