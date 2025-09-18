Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности зданий

    Энергетика
    • 18 сентября, 2025
    • 11:19
    В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности зданий

    В Азербайджане станет обязательной паспортизация энергоэффективности новых, реконструируемых жилых и нежилых зданий.

    Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о поправках в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

    Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

    Согласно законопроекту, исключение составляют здания (строения), включенные в список недвижимых памятников истории и культуры мирового, национального и местного значения в соответствии с законом "Об охране памятников истории и культуры", вспомогательные и временные постройки, теплицы и складские помещения, производственные здания, частные жилые дома, строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением статьи 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса АР.

    Паспортизация станет обязательной для новых зданий и не будет распространяться на уже эксплуатируемые здания.

    Azərbaycanda binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılması məcburi olacaq

