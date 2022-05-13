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В Азербайджане производство электроэнергии в апреле увеличилось на 1%

В Азербайджане производство электроэнергии в апреле увеличилось на 1% В апреле текущего года в Азербайджане было произведено 2 046,0 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Энергетика
13 мая 2022 г. 15:05
В Азербайджане производство электроэнергии в апреле увеличилось на 1%

В апреле текущего года в Азербайджане было произведено 2 046,0 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, в прошлом месяце импорт электроэнергии составил 10,0 млн кВт/ч, что на 5,1 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года, экспорт электроэнергии составил 11 млн кВт/ч, что на 36 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-апреле 2022 года производство электроэнергии по стране увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9 240,1 млн кВт/ч.

За четыре месяца текущего года на тепловых электростанциях было произведено 8621,3 млн кВт/ч, гидроэлектростанциях - 492,6 млн кВт/ч, ветровых электростанциях - 32,2 млн кВт/ч, солнечных электростанциях - 18,0 млн кВт/ч, а также на принадлежащем Министерству экономики заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 76,0 млн кВт/ч энергии.

Экспорт электроэнергии в январе-апреле 2022 года составил 518,6 млн кВт/ч, снизившись на 35,4 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Импорт электроэнергии за этот период составил 40,7 млн кВт/ч, что на 6,6 млн кВт/ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı apreldə 1 % artıb

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