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    В Азербайджане газифицировано 66 многоэтажных домов в прошлом месяце

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2018 года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов обеспечило газификацию 66 многоэтажных домов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в этих зданиях проживает в общей сложности 4 092 семей.

    Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого представившего необходимые документы многоэтажного дома, отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.

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