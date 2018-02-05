В Азербайджане газифицировано 66 многоэтажных домов в прошлом месяце

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2018 года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов обеспечило газификацию 66 многоэтажных домов.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в этих зданиях проживает в общей сложности 4 092 семей.

Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого представившего необходимые документы многоэтажного дома, отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.