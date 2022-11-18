В Австрии хотят ввести налог на сверхприбыль в сфере энергетики

Австрия планирует ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых и энергокомпаний в размере до 40%. В этой связи разработаны два законопроекта, которые будут представлены в пятницу в парламент.

Австрия планирует ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых и энергокомпаний в размере до 40%. В этой связи разработаны два законопроекта, которые будут представлены в пятницу в парламент.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр финансов Магнус Бруннер.

"Это чрезвычайная мера - этот пакет законов о налогах на прибыль, вспомогательный пакет в период энергетического кризиса, который мы представляем и который будет сегодня представлен в Национальном совете. Этот пакет включает в себя две меры - во-первых, это кризисный налог на ископаемые энергоносители, то есть для газовых и нефтяных компаний. Вторая часть - кризисный налог на электричество, который фактически представляет собой верхний порог на прибыль для энергокомпаний", - сказал министр.

Таким образом, по словам Бруннера, власти аккумулируют средства для ранее анонсированных компенсаций расходов населения на растущие цены в сфере энергетики. Речь идет об обложении налогом "случайной прибыли", уточнил министр, так как она стала следствием "роста цен из-за украинской войны, которая сейчас провоцирует дисбаланс на энергетическом рынке". Правовой основой для данного шага стало принятое ранее соответствующее постановление ЕС. Государство планирует собрать за счет новых налогов от двух до 4 млрд евро.

Меры будут предварительно работать до 31 декабря 2023 года, будут применяться ретроспективно с 1 июля 2022 года для снятия сверхдоходов с компаний, работающих в сфере ископаемого топлива, и с 1 декабря 2022 года - для производителей электроэнергии.

"В частности, для нефтяных и газовых компаний - если их текущая прибыль более чем на 20% превышает среднюю прибыль за четыре года с 2018 по 2021 год, то за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года с них будет взыматься налог в размере 33%, который будет повышен до 40% в случае отсутствия доказательств отчислений в возобновляемую энергетику. Инвестиции в возобновляемую энергетику будут соответствующим образом приняты во внимание, могут привести к сокращению взимаемого налога", - пояснил министр.

Что касается налогообложения энергокомпаний, которые производят или продают электричество, то Бруннер пояснил, что "их доход должен быть ограничен 180 евро за МВтч", а в случае отсутствия инвестиций в возобновляемую энергетику этот верхний порог будет снижен до 140 евро за МВтч.

"Я не любитель вмешательств в работу рынка, но в эти чрезвычайные времена у нас нет другого выбора", - добавил он.