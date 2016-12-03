В Аргентине 23 тыс. работников нефтегазового сектора выйдут на забастовку

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Около 23 тыс. работников нефтегазового сектора Аргентины объявили, что выйдут на 48-часовую забастовку в понедельник в знак протеста против увольнения 1600 рабочих государственной нефтяной компании YPFSA.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, забастовка затронет месторождение Вака Муэрта - одного из крупных месторождений региона.

Компания YPF заявляет, что увольнения затронули людей, которые имели наименьшее количество рабочих часов в течение года. В профсоюзе рабочих нефтегазового сектора же требуют, чтобы этих людей приняли на работу обратно. По словам представителей профсоюза, безработица в этом секторе была вызвана увеличением импорта топлива, в то время как цена нефти-сырца на мировом рынке ниже местных цен из-за субсидий государства для местных производителей.