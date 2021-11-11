О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Анталье состоится XI Энергетический саммит Турции

В Анталье состоится XI Энергетический саммит Турции XI Энергетический саммит Турции на тему: "Сердце энергетики бьется в Анталье" состоится 21-23 ноября в Анталье.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 14:09
В Анталье состоится XI Энергетический саммит Турции

XI Энергетический саммит Турции на тему: "Сердце энергетики бьется в Анталье" состоится 21-23 ноября в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", участники саммита Турции обсудят тему инвестирования в разведку и добычу углеводородов в стране, в частности, разработку газового месторождения "Сакарья" в Черном море.

В рамках саммита ожидается обсуждение вопроса использования потенциала ВИЭ и ядерной энергетики.

В рамках саммита пройдут сессии "Производство, торговля и распределение электроэнергии на турецком рынке", "Специальная сессия TUSIAD", "Последствия Зеленого соглашения" и "Турецкий топливный рынок".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi