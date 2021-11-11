В Анталье состоится XI Энергетический саммит Турции

XI Энергетический саммит Турции на тему: "Сердце энергетики бьется в Анталье" состоится 21-23 ноября в Анталье.

XI Энергетический саммит Турции на тему: "Сердце энергетики бьется в Анталье" состоится 21-23 ноября в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", участники саммита Турции обсудят тему инвестирования в разведку и добычу углеводородов в стране, в частности, разработку газового месторождения "Сакарья" в Черном море.

В рамках саммита ожидается обсуждение вопроса использования потенциала ВИЭ и ядерной энергетики.

В рамках саммита пройдут сессии "Производство, торговля и распределение электроэнергии на турецком рынке", "Специальная сессия TUSIAD", "Последствия Зеленого соглашения" и "Турецкий топливный рынок".