В Абу-Даби обсуждены международные проблемы, стоящие перед нефтегазовой отраслью - ФОТО - ВИДЕО

10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби прошел круглый стол между лидерами нефтегазовой отрасли, в которой приняли участие главы компаний из 30 стран мира.

Как передает Report, на встрече, организованный Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) были обсуждены ряд важных проблем, стоящие перед энергетическим сектором.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев для участия в круглом столе с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне Международной Нефтегазовой Выставки и Конференции, которая пройдет в Абу-Даби, 10 ноября Ровнаг Абдуллаев принял участие в круглом столе среди лидеров ведущих нефтегазовых компаний мира.

Встречу с вступительным словом открыл исполнительный директор ADNOC доктор Султан Ахмед аль-Джабир, а ведущим встречи был известный ученый доктор IHS Markit Даниэль Ергин.

На круглом столе обсуждались основные проблемы, стоящие перед нефтегазовой отраслью - привлечение финансовых инвесторов, а также привлечение в эту область молодых специалистов высокого уровня.

В центре внимания мероприятия также была необходимость увеличения потребления энергии с небольшими отходами, расширения возможностей сотрудничества с использованием новых технологий и другие вопросы. Было заявлено, что основная миссия энергетического сектора остается неизменной - обеспечить энергией, необходимой для экономического роста.

Ожидается, что в ходе визита президент SOCAR примет участие в ряде мероприятий в рамках 22-й Международной конференции нефти и газа в Абу-Даби.

11 ноября президент SOCAR также примет участие в церемонии открытия нефтяной выставки и конференции ADIPEC. Ровнаг Абдуллаев посетит стенд SOCAR и проведет ряд деловых встреч.

22-я Международная нефтяная выставка-конференция в Абу-Даби состоится 11-14 ноября 2019 года в Национальном выставочном центре Абу-Даби. Более 2200 компаний из 67 стран представят свои новейшие продукты, услуги и технологии. На нефтяной выставке ожидается участие более 145 000 бизнесменов из 135 стран, включая 10400 участников конференции. В рамках выставки-конференции пройдет более 160 сессий различного формата.