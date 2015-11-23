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    ​Ущерб "Азеригаз" от незаконного использования природного газа оценен в размере 556 тыс. манатов

    Продолжаются мероприятия по пресечению случаев незаконного использования природного газа

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает мероприятия по пресечению случаев незаконного использования природного газа абонентами и промышленными предприятиями.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в январе-октябре этого года в ходе проверок выявлены нарушения правил пользования природным газом 2 165 абонентами по сектору "население" и 37 абонентами по сектору "ненаселение".

    Общий ущерб от незаконного использования природного газа на основе составленных актов был оценен в размере 555,5 тыс. манатов. 

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