​Ущерб "Азеригаз" от незаконного использования природного газа оценен в размере 556 тыс. манатов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает мероприятия по пресечению случаев незаконного использования природного газа абонентами и промышленными предприятиями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в январе-октябре этого года в ходе проверок выявлены нарушения правил пользования природным газом 2 165 абонентами по сектору "население" и 37 абонентами по сектору "ненаселение".

Общий ущерб от незаконного использования природного газа на основе составленных актов был оценен в размере 555,5 тыс. манатов.