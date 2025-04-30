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Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий

Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий В январе-марте этого года лидерство по ненефтегазовому экспорту среди государственных предприятий Азербайджана, как обычно, принадлежало Управлению маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) ($105,7 млн).
Энергетика
30 апреля 2025 г. 15:22
Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий

В январе-марте этого года лидерство по ненефтегазовому экспорту среди государственных предприятий Азербайджана, как обычно, принадлежало Управлению маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) ($105,7 млн).

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В рейтинговой таблице следующие места заняли ООО SOCAR Polymer ($59 млн), ЗАО AzerGold ($42,7 млн), ООО "Азералюминиум" ($39,7 млн), впервые Управление по экспорту газа SOCAR ($23,7 млн), ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi ($9,6 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($3,8 млн), ОАО "Азерэнержи" ($1 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики ($237,7 тыс.) и ОАО "Гарадагский стекольный завод" ($59,8 тыс).

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Версия на английском языке SOCAR department maintains lead in non-oil and gas exports among state enterprises
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idarəsi dövlət müəssisələri arasında qeyri-neft-qaz ixracı üzrə liderliyini saxlayır

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