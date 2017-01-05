"Укртатнафта" планирует увеличить переработку на 41% за счет азербайджанской нефти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Благодаря поставкам азербайджанской нефти в 2017 году ПАО "Укртатнафта" планирует увеличить переработку на более чем 41%.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что в 2016 году ПАО увеличило переработку на 11%.

По информации, сейчас "Укртатнафта" готовится принять азербайджанскую легкую нефть – партия Azeri Light в объеме 80 тыс. тонн прибыла в Украину в последних числах декабря 2016 года, и будет поставлена для переработки на Кременчугский НПЗ. Поставщиком нефтяного сырья выступает Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Напомним, ПАО "Укртранснафта" и "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ) подписали протокол о намерениях прокачать на завод в ближайшие три года 4 млн. тонн азербайджанской нефти. Согласно документу, "Укртранснафта" выражает готовность поставлять порядка 1,3 млн. тонн азербайджанской нефти в год на протяжении ближайших трех лет.

Как сообщалось ранее, ПАО "Укртранснафта" уже приступило к вытеснению 170 тыс. тонн нефти Urals, заполняющей участок нефтепровода "Августовка-Кременчуг", и замещению ее нефтью марки Azeri Light. Вытеснение будет происходить на протяжении января, а с февраля стартуют поставки азербайджанской нефти по трубе.