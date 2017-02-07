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    Украина в январе импортировала из Азербайджана нефти на 14 млн долларов

    На долю Азербайджана пришлось 57% общего объема импорта нефти

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Украина в январе 2017 года импортировала 53,99 тыс. тонн нефти на 24,488 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, на долю Азербайджана пришлось 13,843 млн долларов (56,5%) общей стоимости импорта нефти.

    В прошлом месяце из Казахстана импортировано нефти на 9,516 млн долларов, Румынии – на 656 тыс. долларов, других стран – на 474 тыс. долларов.

    В то же время Украина в январе импортировала 565,566 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 281,8 млн долларов. Из Беларуси ввезено топлива на 124,4 млн долларов, России - 93,2 млн долларов, Греции - 22,2 млн долларов, других стран – на 42,1 млн долларов. 

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