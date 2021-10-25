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Украина изучит с Азербайджаном возможности усиления Евро-азиатского энергокоридора

Украина изучит с Азербайджаном возможности усиления Евро-азиатского энергокоридора Украина и Грузия договорились усилить сотрудничество в рамках проекта Евро-азиатского нефтетранспортного коридора.
Энергетика
25 октября 2021 г. 12:42
Украина изучит с Азербайджаном возможности усиления Евро-азиатского энергокоридора

Украина и Грузия договорились усилить сотрудничество в рамках проекта Евро-азиатского нефтетранспортного коридора.

Как передает Report, об этом сообщила пресс служба Министерства энергетики Украины по итогам Х заседания Совместной межправительственной грузино- украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое прошло в Грузии.

"Вместе с Грузией, Польшей, Азербайджаном будем изучать возможности увеличения нагрузки на нефтетранспортную инфраструктуру наших стран и исследовать перспективы реализации проектов LNG", - прокомментировал заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков.

Как отмечается в сообщении, в условиях сложившейся ситуации на газовом рынке очень важно диверсифицировать поставки энергоресурсов.

Кроме того, страны договорились об обмене опытом в сфере реформирования энергетических рынков, создании водородной энергетики и усилении кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.

Украина и Грузия планируют наладить сотрудничество между компаниями, операторами электроэнергетики, инженерами-энергетиками, учеными, стартаперами с целью создания и реализации совместных проектов.

Как сообщалось, 13 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга заявил, что в Министерстве иностранных дел предлагают в ближайшее время провести встречу Ассоциированного трио Украины, Грузии, Молдовы с Евросоюзом для обсуждения дальнейшей либерализации торговли в контексте Зеленого курса и цифрового перехода ЕС.

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