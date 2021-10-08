Турецкая "дочка" SOCAR обновляет логотипы Petkim и STAR

"Дочка" Государственной нефтяной компании (SOCAR) - SOCAR Turkey продолжает процесс обновления логотипов своих дочерних предприятий.

"Дочка" Государственной нефтяной компании (SOCAR) - SOCAR Turkey продолжает процесс обновления логотипов своих дочерних предприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Изображение пламени, являющееся символом бесперебойного и надежного производства энергии, вслед за Bursagaz и Kayserigaz нашло свое отражение и в логотипах Petkim и НПЗ STAR.

Руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью SOCAR Turkey Микаил Юсифов отмечает, что работа по изменению логотипа, которая занимает центральное место в процессе создания марки, подчеркивает сильную синергию между всеми дочерними компаниями: "Это мощное обновление и сплоченность также должны ощущаться в новом логотипе. Символ пламени, отражающий концепцию качественных и инновационных услуг SOCAR, появится и на лого в Petkim и STAR, который позволит наиболее эффективно отразить суть наших корпоративных ценностей".