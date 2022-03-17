Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil

Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil.

Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из информации на сайте компании.

Сейчас в Совете восемь директоров, тогда как ранее было избрано 11.

"С учетом выбывших членов Совета директоров", в него входят: президент компании Вагит Алекперов, председатель Совета директоров Равиль Маганов, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун и другие.

Таким образом, в Совете больше нет председателя Российско-британской торговой палаты, члена Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и Национального совета по корпоративному управлению Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета (АРДС), эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай", президента TTG Global LLC Тоби Гати, члена наблюдательного совета RWE AG, председателя попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя.

В компании не удалось получить комментарий по этому вопросу.

В начале марта Шюссель не вошел в список кандидатов для избрания в новый состав совета, однако Гати и Маннингс там присутствовали, сообщалось ранее.

"Норникель", в накануне сообщил, что Маннигс выйдет из совета директоров компании.

Кроме того, в пресс-службе АФК "Система" "Интерфаксу" сообщили, что Маннингс по собственному желанию покинул совет директоров компании, в который входил с 2010 года в качестве независимого директора.