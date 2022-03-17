О нас
Аудио новости

Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil

Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil.
Энергетика
17 марта 2022 г. 13:06
Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil

Три иностранца вышли из Совета директоров Lukoil.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из информации на сайте компании.

Сейчас в Совете восемь директоров, тогда как ранее было избрано 11.

"С учетом выбывших членов Совета директоров", в него входят: президент компании Вагит Алекперов, председатель Совета директоров Равиль Маганов, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун и другие.

Таким образом, в Совете больше нет председателя Российско-британской торговой палаты, члена Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и Национального совета по корпоративному управлению Роджера Маннингса, члена Американо-Российского делового совета (АРДС), эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай", президента TTG Global LLC Тоби Гати, члена наблюдательного совета RWE AG, председателя попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя.

В компании не удалось получить комментарий по этому вопросу.

В начале марта Шюссель не вошел в список кандидатов для избрания в новый состав совета, однако Гати и Маннингс там присутствовали, сообщалось ранее.

"Норникель", в накануне сообщил, что Маннигс выйдет из совета директоров компании.

Кроме того, в пресс-службе АФК "Система" "Интерфаксу" сообщили, что Маннингс по собственному желанию покинул совет директоров компании, в который входил с 2010 года в качестве независимого директора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi