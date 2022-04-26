Транзит российского газа через Украину в Европу может упасть на 18%

Транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины во вторник может снизиться на 18%, до 56 млн кубометров после 68,4 млн накануне.

Транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины во вторник может снизиться на 18%, до 56 млн кубометров после 68,4 млн накануне.

Как передает Report, это следует из данных "Оператора ГТС Украины".

Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — они формируются на основе спроса в Европе. Так, на 26 апреля составляют 56 млн кубометров. Это почти вдвое меньше того объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 25 апреля заполненность европейских ПХГ составляет 31,6%.