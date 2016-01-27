Россия и ОПЕК обсудят возможное снижение добычи

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия выступила с инициативой обсуждения возможного снижения добычи нефти, это планируется провести в рамках ОПЕК в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Саудовская Аравии вышла с инициативой, планируется провести обсуждение, в том числе, с членами ОПЕК", - сказал он по итогам совещания глав нефтяных компаний и минэнерго РФ.

"Транснефть" и нефтяные компании летом планируют скорректировать график экспорта на 2016 г., сообщил Николай Токарев.

"Мы обсуждали тему экспорта, мы уже говорили, что по заявкам компаний у нас планируется снижение примерно на 6%. Мы договорились, что летом график скорректируем, потому что в мае-июне компании уточнят свои планы добычи", - сказал он.