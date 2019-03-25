Трамп поддержал предложение о поставках туркменского газа в Европу через Азербайджан

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Туркменистан воспользуется возможностями экспорта своего газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря", - говорится в поздравительном письме Дональда Трампа туркменскому президенту Гурбангулы Бердымухамедову по случаю праздника Новруз.

Отметим, что, как стало известно 20 февраля, ЕС предложил Туркменистану поставлять газ в Европу через территорию Азербайджана. Как пояснил член Еврокомиссии (ЕК) по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, Азербайджан обладает инфраструктурой для транзита голубого топлива.